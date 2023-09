F1: à Singapour, Sainz déloge Red Bull et offre à Ferrari sa première victoire de la saison

La fin de l'hégémonie Red Bull et Verstappen: invincible sur le tracé urbain de Marina Bay, Carlos Sainz a offert dimanche à Ferrari sa première victoire de la saison lors du Grand Prix de Singapour, mettant fin aux séries record de dix victoires d’affilées pour Max Verstappen et 15 pour Red Bull.

Le solide leader au championnat Verstappen termine 5e devant son coéquipier Sergio Pérez 8e, à l'issue d'un week-end compliqué pour Red Bull. Au général, le Néerlandais conserve tout de même une confortable avance de 151 points sur Pérez, deuxième.

Parti en pole position, Sainz aura résisté jusqu'au bout à la concurrence et notamment au retour des Mercedes en fin de course. George Russell, 2e sur la grille, et Hamilton, 5e au départ, ont joué leur va-tout dans le dernier tiers de la course, profitant d'une voiture de sécurité virtuelle (consécutive à l'arrêt en piste de l'Alpine d’Esteban Ocon, victime d’un problème mécanique) pour plonger dans les stands.

Ressortis en pneus mediums - plus rapides et plus frais que les gommes dures de Sainz – l'objectif pour l'écurie allemande était clair: récupérer la tête de la course.