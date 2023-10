F1: triple couronne pour Verstappen au Qatar

Le Néerlandais, qui a survolé la saison en exploitant à la perfection l'immense supériorité de sa monoplace RB19, a consolidé sa place au sommet de la discipline reine du sport automobile et sera très difficile à déloger de son trône au moins dans les deux années à venir, en attendant la révolution annoncée pour 2026 avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle règlementation.

"Je savoure le moment présent. J'ai déjà réalisé bien plus que ce que je n'aurais jamais rêvé donc on verra où cela me mènera. Mais je ne fais pas de la Formule 1 pour battre des records, je pilote simplement pour gagner chaque course", a souligné Verstappen.

Avec ce troisième titre mondial, le natif de Hasselt, en Belgique, rejoint au palmarès des noms légendaires de la Formule 1 tels que Jackie Stewart, Niki Lauda ou encore Ayrton Senna, mais il reste à bonne distance de Lewis Hamilton et Michael Schumacher, qui détiennent le record avec sept couronnes chacun.