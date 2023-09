F1: Verstappen reprend les devants au Japon

Dans une chaleur étouffante, le Néerlandais a dominé les deux premières séances d'essais de la manche nipponne, 16e rendez-vous de la saison, terminant à chaque fois devant une Ferrari: celle de Carlos Sainz dans la matinée, puis celle de Charles Leclerc plus tard dans la journée.

"La voiture était de nouveau agréable à piloter, on a eu une solide journée sur le courts +runs+ et les longs +runs+", a assuré Verstappen. Le GP de Singapour semble déjà être un lointain souvenir pour le double champion en titre et son écurie Red Bull.

Sur le tracé de Marina Bay, l'équipe autrichienne avait eu une première chance théorique de décrocher son deuxième titre d'affilée chez les constructeurs. Mais pour y parvenir, il fallait notamment que ses pilotes terminent aux deux premières places du GP.

En vain. Après des qualifications à oublier, Max Verstappen avait fini 5e, son coéquipier mexicain Sergio Pérez 8e, mettant fin aux séries record de dix victoires d'affilée pour le premier et 15 pour Red Bull. C'est Carlos Sainz qui s'était imposé sur le circuit singapourien.