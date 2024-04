Fernando Alonso reste chez Aston Martin où il a signé un contrat de plusieurs années

Arrivé en 2023, Alonso a signé un "nouvel accord de plusieurs années" sans préciser davantage la durée qui est donc d'au moins deux ans jusque et y compris 2026.

"Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que je suis ici pour rester avec Aston Martin Aramco dans le cadre d'un accord de plusieurs années" a déclaré l'Espagnol. "J'ai dit au début de l'année que je déciderais d'abord si je voulais continuer à courir et que je m'assiérais ensuite avec l'équipe. Dès que j'ai rejoint l'équipe en 2023, je me suis senti très à l'aise. En un peu plus de 15 mois, nous avons déjà accompli beaucoup de choses ensemble, avec des podiums et des batailles mémorables."