Ferrari présentera sa nouvelle Formule 1 le 13 février

L'Espagnol Carlos Sainz et le Monégasque Charles Leclerc resteront pour la 4e année derrière les volants des bolides rouges. Sainz a été le seul pilote non Red Bull à s'être imposé en Grand Prix en 2023 en gagnant le 17 septembre le GP de Singapour. Leclerc a fini 7e du championnat, et Sainz 7e. Ferrari a terminé troisième du championnat des constructeurs en 2023 derrière Red Bull et Mercedes.

Les premiers essais de la nouvelle saison ont été fixés du 21 au 23 février sur le circuit international de Sakhir à Bahreïn qui accueillera le premier des vingt-quatre Grands Prix 2024 le 2 mars, une semaine avant le Grand Prix d'Arabie saoudite à Djeddah.