Haas se sépare de Günther Steiner et le remplace par Ayao Komatsu

Günther Steiner ne sera plus à la tête de l'écurie de Formule 1 Haas lors de la saison 2024. Il a été remplacé par le Japonais Ayao Komatsu. L'écurie américaine l'a annoncé mercredi.

La popularité de Steiner avait explosé avec la diffusion de la série "Drive to Survive" sur Netflix, dont il était rapidement devenu l'un des personnages emblématiques.

Steiner, 58 ans, avait rejoint Haas en 2014, deux ans avant les débuts de l'équipe en F1. Sous sa direction, Haas a terminé cinquième du championnat des constructeurs lors de la saison 2018, le meilleur classement de sa jeune histoire. La saison passée, Haas avait terminé dixième et dernier des constructeurs avec seulement 12 points au compteur et une septième place de Nico Hulkenberg en Australie comme meilleur résultat.

Gene Haas, le propriétaire de l'écurie, a remercié, dans un communiqué, Günther Steiner "pour son travail acharné au cours de la dernière décennie". Mais "pour aller de l'avant en tant qu'organisation, il était clair que nous devions améliorer nos performances sur la piste", a ajouté Haas.

"Nous avons connu quelques succès, mais nous devons être plus constants dans la production de résultats qui nous aident à atteindre nos objectifs plus larges en tant qu'organisation", a ajouté Gene Haas. "Nous devons être efficaces avec les ressources dont nous disposons, mais l'amélioration de notre capacité de conception et d'ingénierie est la clé de notre succès en tant qu'équipe." Gene Haas espère "maximiser le potentiel" de l'écurie avec Ayao Komatsu à sa tête.

Le Japonais , 47 ans, est présent dans l'équipe depuis ses débuts, d'abord comme ingénieur de course principal puis comme directeur de l'ingénierie.