La Formule 1 prolonge avec l'Azerbaïdjan jusqu'en 2026

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan figure au calendrier de la F1 depuis 2016. Le prix déboursé pour accueillir l'épreuve est l'une des plus lucratives pour les propriétaires américains Liberty Media. On estime qu'elle s'élève à environ 40 millions de dollars.

"Le Bakou City Circuit est devenu un site extrêmement populaire pour la Formule 1", a déclaré Stefano Domenicali, le CEO de la F1. "C'est un circuit incroyable qui offre toujours de grands spectacles et qui a accueilli certaines des courses les plus passionnantes de ces dernières années. Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec l'Azerbaïdjan et nous nous réjouissons de poursuivre notre croissance ensemble".