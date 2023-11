La Formule 1 veut s'écrire au féminin

En mal de diversité, la Formule 1 tente de se féminiser, portée par des initiatives et des compétitions mises en place pour offrir plus de chances aux jeunes femmes d'accéder à une discipline théoriquement mixte mais en pratique largement masculine.

En plus de 70 éditions du Championnat du monde, seules deux femmes ont pris le départ d'un Grand Prix : Maria Teresa de Filippis en 1958 et Lella Lombardi en 1975 et 1976.