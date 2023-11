La grille de départ actualisée après les pénalités de Russell et Ocon

La grille de départ actualisée pour le Grand Prix du Brésil de Formule 1, prévu dimanche, à la suite des qualifications vendredi à Sao Paulo et après les pénalités du Britannique George Russell (Mercedes), initialement 6e, qui rétrograde à la 8e place pour avoir gêné Pierre Gasly (Alpine) et du Français Esteban Ocon (Alpine-Renault) pénalisé de deux places reçue pour avoir "roulé lentement à la sortie des stands et ne pas s'être décalé le plus à gauche possible".