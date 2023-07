Le départ de la course sprint retardé à cause de la pluie

A quelques minutes du départ de la course, une grosse averse s'est abattue sur les Ardennes belges, conduisant la direction de course à reporter l'échéance. Pour l'instant, aucun nouvel horaire n'a été communiqué.

Solide leader au championnat, le Néerlandais Max Verstappen partira en tête devant l'Australien Oscar Piastri (McLaren).

En raison des averses qui étaient déjà tombées juste avant les qualifications samedi midi, celles-ci avaient commencé avec 35 minutes de retard. Le délai entre le départ des qualifications et celui du sprint étant fixé à 4h30, la course devait débuter à 17h05 - et non à 16h30 comme initialement prévu.

Le GP de Belgique est la troisième manche de l'année à proposer un format sprint. Avec les courses sprint, les qualifications du Grand Prix sont avancées au vendredi et déterminent la grille de départ du GP du dimanche.