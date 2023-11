Le patron de Red Bull Christian Horner entend bien prolonger les deux titres mondiaux

Red Bull a remporté 21 des 22 courses cette année. Le désormais triple champion du monde Max Verstappen a triomphé 19 fois, Sergio Pérez s'est imposé à deux reprises. "Cette voiture restera dans l'histoire comme une voiture très, très spéciale. Quelle année phénoménale", a déclaré Horner. "Nous n'avons pas gagné à Singapour, donc il y a encore de la place pour l'amélioration", a plaisanté l'Anglais.

Selon Horner, la RB19 était "rapide, fiable et résistante aux intempéries". "Nous avons gagné sous la pluie, le vent et la chaleur. Tout le monde dans l'équipe peut être très fier de ce que nous avons fait", a déclaré le patron de l'équipe, se gardant de tout excès d'enthousiasme pour l'année prochaine. "Nous sommes toujours à la recherche de la moindre amélioration, car ce n'est jamais suffisant. Nous connaissons nos adversaires et ils seront plus motivés que jamais pour revenir. Ce sport n'est jamais figé".