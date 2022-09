Max Verstappen devance Leclerc et Russell et aligne sa 5e victoire de rang en F1

(Belga) Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d'Italie de Formule 1, 16e des 22 manches du championnat du monde, dimanche sur l'Autodromo Nazionale de Monza, malgré avoir dû s'élancer de la 7e place à la suite d'une pénalité de cinq places sur la grille pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé. Le champion du monde néerlandais a devancé la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc. Le Britannique George Russell (Mercedes) a complété le podium à ....

L'Espagnol Carlos Sainz Jr. (Ferrari), parti 18e a terminé à la 4e place juste devant Lewis Hamilton (Mercedes), 5e, qui s'était élancé du 19e rang. Tous deux avaient aussi écopé de pénalités pour des changements d'éléments moteurs et de boîte de vitesses. Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), 6e, a signé le meilleur tour en course. Le débutant le Néerlandais Nyck De Vries (Williams) a terminé dans les points à la 9e place. Une voiture de sécurité est entrée en piste au 47e des 53 tours après l'abandon le long de la piste de la McLaren de Daniel Ricciardo, le vainqueur de l'année dernière. Il a fallu tellement de temps pour l'évacuer que la course s'est terminée derrière la voiture de sécurité. Verstappen décroche sa 31e victoire, la 11e de la saison et la 5e consécutive après ceux de France, de Hongrie, de Belgique et des Pays-Bas. Il n'est plus qu'à deux victoires du record de succès en une saison (13) que partagent les Allemands Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013). La 17e manche du championnat se courra le 2 octobre à Singapour. (Belga)