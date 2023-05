Max Verstappen et Sergio Perez vont se disputer le titre avec un "respect mutuel"

Il semble acquis, vu la domination de leur bolide, qui a remporté quatorze des quinze dernières courses, que le titre n'échappera pas à l'un d'eux.

"Il est clair que 'Checo' est très performant cette année et cela fait plaisir à voir", a déclaré Verstappen. "Il se sent de plus en plus en confiance dans la voiture. Checo et moi passons un bon moment et c'est aussi très important : vous devez reconnaître et aussi apprécier quand quelqu'un a fait du bon travail."