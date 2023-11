Max Verstappen (Red Bull) termine la saison par une 19e victoire

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d'Abou Dhabi de Formule 1, 22e et dernière manche du championnat du monde, dimanche sur le circuit de Yas Marina aux Émirats arabes unis.

Parti en pole position, Verstappen n'a jamais été inquiété pour décrocher la 54e victoire de sa carrière, la 19e cette saison. Derrière, la lutte pour le podium a longtemps été accrochée et ce sont finalement le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Britannique George Russell (Mercedes) qui se sont classés respectivement deuxième et troisième.

Déjà assuré de son troisième titre de champion du monde consécutif, Verstappen, premier pilote de l'histoire à avoir roulé en tête durant 1.000 tours, termine la saison avec 575 points au classement du championnat. Sergio Perez, 4e dimanche, termine 2e avec 285 points devant le Britannique Lewis Hamilton, 9e du Grand Prix, 3e avec 234 points.