Max Verstappen réussit la passe de dix, nouveau record historique

La lutte pour les 2e et 3e places entre l'autre Red Bull, celle du Mexicain Sergio Perez, et les Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz, parti en pole et qui occupa la tête pendant les quinze premiers tours, et du Monégasque Charles Leclerc a animé la fin de course. Perez a terminé 2e à 6.802 secondes devant Sainz 3e à 11.082 et Leclerc 4e à 11.508.

Le Britannqiue George Russell (Mercedes) a pris la 5e place. Son équipier et compatriote Lewis Hamilton a passé le drapeau à damiers en 6e position .

La course était déjà finie avant même d'avoir commencé pour le Japonais Yuki Tsunoda, lâché par son Alpha Tauri dans le tour de formation. Cet incident retardait de 20 minutes le départ du Grand Prix et le réduisait à 51 tours.