Sainz reste le plus rapide avant les qualifications à Singapour, Verstappen à la peine

L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 3e et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Singapour en Formule 1, samedi sur le circuit urbain de Marina Bay où le leader au championnat Max Verstappen est apparu en difficulté avec sa Red Bull.

Dans la fournaise singapourienne - où la pluie s'est invitée plus tôt dans la journée - il a cette fois devancé les Britanniques George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren).

Déjà le plus rapide des essais libres 2 vendredi devant son coéquipier Charles Leclerc, Sainz a récidivé samedi en conservant sa Ferrari en haut de la feuille des temps.

Alors que des lézards ont perturbé les essais libres 1 vendredi, la séance de samedi s'est déroulée sans perturbation.

Les qualifications sont programmées à 21h00 locales (15h00 heure belge). Sachant qu'il est difficile de doubler en course, les positions sur la grille et la qualité des départs risquent d'être cruciales au départ de la course donné dimanche à 20h00 locales (14h00 heure belge).