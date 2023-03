Sergio Perez remporte le Grand Prix d'Arabie saoudite devant Max Verstappen, parti 15e

Parti en pole position, Sergio Perez a dû céder la première place à Fernando Alonso dans le premier virage mais le Mexicain a repris les commandes de la course dans le 4e tour. La voiture de sécurité a ensuite dû sortir au 18e tour après l'abandon de Lance Stroll (Aston Martin) pour un problème technique, permettant à Max Verstappen, parti 15e à cause d'un problème moteur en qualifications, et au Monégasque Charles Leclerc, parti 12e à cause d'une pénalité de se rapprocher de la tête.

Verstappen a ensuite repris son attaque et s'est emparé de la 2e place dans le 25e tour. Le double champion du monde en titre n'est cependant pas parvenu à remonter son équipier qui en profite pour remporter le 5e Grand Prix de sa carrière, le premier cette saison.