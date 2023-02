Stoffel Vandoorne pourra piloter une McLaren durant la saison de F1

McLaren pourra utiliser les deux pilotes de réserves d'Aston Martin, Stoffel Vandoorne et le Brésilien Felipe Drugovich, si cela était nécessaire lors des 15 premières courses de la saison 2023 de Formule 1. Les deux écuries ont annoncé cet accord lundi.

Vandoorne, 30 ans, a déjà roulé pour McLaren entre 2016 et 2018, disputant 41 Grands Prix. Il avait atteint le top-10 à huit reprises. Le pilote belge avait ensuite rejoint Mercedes comme pilote de développement et comme pilote de Formule E. Vandoorne a remporté le titre en Formule E la saison dernière. Début novembre, il est devenu pilote d'essais et de réserve d'Aston Martin. Un poste qu'il combinera avec la Formule E.

En 2023, le Canadien Lance Stroll et l'Espagnol Fernando Alonso occuperont les baquets chez Aston Martin. McLaren alignera le Britannique Lando Norris et l'Australien Oscar Piastri.