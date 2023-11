Théo Pourchaire, un champion de Formule 2 coincé aux portes de la F1

Pourtant, le CV du pilote parle pour lui: vice-champion de Formule 3 en 2020, Pourchaire a été promu l'année suivante en F2, terminant 5e du championnat à l'issue de sa première saison, puis 2e derrière le Brésilien Felipe Drugovich l'année suivante.

Considéré comme un talent jeune et très prometteur, il est devenu le plus jeune vainqueur d'une course en catégorie F3, puis en catégorie F2 à 17 ans et 9 mois, des records de précocité qu'il détient toujours.

- Vers la Super Formula ? -