Toto Wolff reste le patron chez Mercedes pour les trois prochaines années

"En fin de compte, étant moi-même actionnaire, je veux bénéficier du meilleur retour sur investissement, et le meilleur moyen est de gagner", a-t-il expliqué au média britannique. "Je ne vais pas m'accrocher si je pense que quelqu'un peut faire mieux que moi. Et je suis sûr d'avoir les bonnes personnes autour de moi pour me le dire aussi. En définitive, les trois parties ont décidé de continuer ensemble. Je suis dans la structure dans trois positions. Je suis coactionnaire. Je suis dans le comité. Et ça, cela ne changera pas que je sois dans un rôle exécutif ou non".

Cette sortie médiatique intervient le jour où Mercedes a annoncé la date de la présentation de sa nouvelle monoplace pour la saison 2024, pilotée par les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell, le 14 février à Silverstone.