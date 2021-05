Verstappen le plus rapide de la troisième séance d'essais libres

(Belga) Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'est montré le plus rapide de la troisième séance d'essais libres au Grand Prix du Portugal, troisième rendez-vous de la saison de Formule 1, samedi à Portimao en Algarve.

Verstappen a effectué son plus rapide tour de circuit (4,684 km) en 1:18.489, devançant de 236/1000es de seconde, le septuple champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), leader au classement des pilotes, et de 331/1000es, meilleur temps de la 2e séance la veille, et l'autre pilote Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas, le plus rapide lui lors de la première séance vendredi. Les qualifications ont lieu samedi (à 13h00 et à 16h00) et la course dimanche (16h00). Hamilton et Verstappen ont gagné chacun un grand prix cette saison et le Britannique est en tête avec un point d'avance pour avoir réussi le tour le plus rapide à Imola. Lewis Hamilton pourrait décrocher samedi après-midi la 100e pôle de sa carrière. Avec ses 99 pôles, il en compte déjà 31 de plus que les 68 décrochées par l'Allemand Michael Schumacher durant sa carrière.