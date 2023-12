Williams confirme Logan Sargeant, la grille 2024 est complète

Sargeant, 22 ans, a disputé en 2023 sa première saison en F1. Il a terminé 21e du championnat avec 1 point au compteur grâce à sa dixième place au Grand Prix des Etats-Unis, à Austin, lors la 18e manche de la saison. Il était alors devenu le premier Américain à marquer des points en F1 depuis Michael Andretti avec McLaren en 1993. Son équipier thaïlandais Alexander Albon a fini 13e avec 27 points.

"Je suis ravi de poursuivre avec Williams Racing pour la saison 2024", a confié Sargeant dans le communiqué de Williams. "Cela a été un voyage incroyable avec l'équipe jusqu'à présent, et je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de continuer à me développer en tant que pilote au sein d'un groupe aussi talentueux et dévoué."