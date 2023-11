Gilles Stadsbader et Ugo de Wilde gagnent lors de l'avant-dernière manche à Vallelunga

Gilles Stadsbader et Ugo de Wilde se sont imposés à l'occasion de l'avant-dernière manche du Lamborghini Super Trofeo, samedi et dimanche à Vallelunga en Italie. L'édition 2023 de la compétition est entrée dans la dernière partie de sa saison avec une double manche sur le circuit du Latium. Les finales mondiales du championnat du constructeur italien se dérouleront également sur la piste située dans les faubourgs de Rome.

Stadsbader a remporté la course 1 réservée aux équipages 'Pro' et 'Pro-Am'. Le jeune Courtraisien, associé à l'Italien Mattia Michelotto sur la Lamborghini Huracan N.6 du Vincenzo Sospiri Racing, a devancé son compatriote Amaury Bonduel (BDR Competition N.26). Associé au Portugais Rodrigo Testa sur la voiture N.10 du Iron Lynx Racing, Ugo de Wilde a pris la 9e place.

Chez les participants de la classe 'Am' et 'LC', Renaud Kuppens, faisant cause commune avec Pierre Feliglioni, a pris la 2e place en course 1 sur la Huracan du team belge Boutsen VDS. Nigel Bailly (CMR N.40) a pris la 16e position, deux rangs devant le duo Kenneth Linthout-Mario Martlé sur la Lamborghini d'une autre écurie belge, Totaalplan Racing.

En course 2, c'est Nigel Bailly qui a réalisé la meilleure performance parmi ses compatriotes avec une 7e place. Il a été le seul à se classer dans le top-10.

La finale du championnat, en même temps que les finales mondiales, aura lieu le week-end prochain, toujours sur le circuit de Vallelunga.