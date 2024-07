À la cérémonie d'ouverture des JO-2024, des spectateurs trempés mais aux yeux brillants

"La partie de Céline Dion, j'ai eu des frissons. Le message de paix m'a marqué. Je suis originaire d'Ukraine et les gens tous unis c'est un beau message de paix et de réconciliation", confie Georges Grokhovsky.

La prestation finale depuis la tour Eiffel de la chanteuse Céline Dion, qui a surmonté une maladie aux crises paralysantes et ne s'était plus produite sur scène depuis 2020, a arraché des larmes à bien des spectateurs.

"C'était incroyable malgré la pluie. Céline Dion, la tour Eiffel, c'était woooow ! Et être avec des gens s'amusant, dansant, cette ambiance, c'était génial", s'enthousiasme à la sortie auprès de l'AFP Arturo Sahagun, un spectateur mexicain, "c'est différent que de vivre ça dans un stade où c'est plus statique".

De l'autre côté du périphérique, dans une fan-zone de la ville populaire de Saint-Denis, des familles ont suivi dans une ambiance bon enfant la cérémonie sur un écran géant installé sur le canal passant au pied du Stade de France.

"Le symbole est beau, on aimerait que ce soit comme ça dans la réalité. On est tous frères et sœurs", commente Zohra après l'allumage de la vasque de la flamme olympique par Teddy Riner et Marie-José Pérec.

Bémol de cette cérémonie en pleine ville: passé l'effet "wow" des débuts du spectacle, avec les prestations de Lady Gaga ou Aya Nakamura, l'intensification de la pluie a fini par doucher l'enthousiasme de certains.