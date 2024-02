Laurens Vanthoor remporte les 12 Heures de Bathurst

Le Limbourgeois s'est imposé au volant de la Porsche 911 GT3-R N°912 de l'équipe Manthey EMA, malgré des conditions très difficiles marquées par plusieurs accidents et un orage à mi-parcours. Faisant équipe avec l'Australien Matt Campbell et le Turc Ayhancan Güven, Vanthoor a mené la grande majorité de la course et ce dès le départ. Le trio a cependant dû gérer divers contre-temps, dont deux "drive through".

La Porsche N°912 gardait un peu moins de trois secondes d'avance sur la Mercedes-AMG GT3 N°75 SunEnergy1 de Gounon-Habul-Stolz. Le podium est complété par l'Audi R8 LMS N°22 MPC de Haase-Talbot-Van der Linde.