Benoît Paire is back: le Français réalise un coup MAGNIFIQUE au tournoi de Gstaad (vidéo)

(c) belga

Benoît Paire va mieux. Le Français a traversé une période très compliqué ces derniers mois lorsque le public ne pouvait plus venir dans les stades. Le manque de spectateur et de vie autour des courts a rendu le 35e joueur mondial totalement dépressif, le menant à des comportements anti-sportifs.

Par exemple, lors d'un tournoi à Buenos Aires, Paire avait craché sur le terrain et fait exprès de perdre des points. Quelques temps après, il déclarait, après une défaite encourue au Master 1000 de Monte Carlo qu'il n'en avait "rien à cirer" et qu'il "prend 12.000 euros et je rentre chez moi". Des comportements qui ont poussé la Fédérattion Française de Tennis à ne pas sélectionner Benoît Paire pour les Jeux Olympiques.

Cette période semble désormais derrière le Français et il retrouve petit à petit son niveau. Actuellement en Suisse pour disputer le tournoi de Gstaad, Paire a sorti un coup magnifique qui n'a laissé aucune chance à son adversaire. Paire, au service, revoie la balle avec tellement d'effet qu'elle repasse toute seule au dessus du filet, hors d'atteinte de Jozef Kovalik, son adversaire. Il s'excusera même pour ce coup un peu tordu.

Paire va finir par s'imposer en deux sets 6-3; 7-6 (7-2).