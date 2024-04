Casper Ruud prend sa revanche sur Tsitsipas et s'offre un onzième titre, le 10e sur terre

Une semaine après la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud se sont retrouvés dimanche en finale du tournoi ATP 500 de Barcelone, une épreuve sur terre battue dotée de 2.782.960 euros.

Si le Grec, 7e mondial et tête de série N.5, avait remporté son 3e titre au pied du Rocher (6-1, 6-4), sur le central Rafael Nadal de la capitale catalane, c'est Casper Ruud (ATP 6/N.3) qui s'est montré le meilleur. Le Norvégien de 25 ans a pu lever les bras au bout de deux sets en sa faveur (7-5, 6-3) et 1 heure et 29 minutes de jeu.

Dans la première manche, Ruud a mis a profit sa première balle de set en réalisant le break à 6-5. sa tâche fut plus aisée dans la seconde grâce à un break à 2-1. Il a porté ensuite son avantage à 4-1, 5-2 et 6-3.