En finale, Minnen n'a "pas réussi à trouver l'équilibre entre agressivité et solidité"

Greet Minnen (WTA 173) était déçue, dimanche, de ne pas avoir réussi à remporter sa première finale dans un tournoi WTA sur le 125 de Saint Malo, disputé sur terre battue et doté de 115.000 dollars. Victorieuse en double la veille, la Campinoise s'est inclinée 6-3, 6-4 contre l'Américaine Sloane Stephens (WTA 48), tête de série N.1 et lauréate de l'US Open en 2017.

"Sloane a livré un match très solide", a confié Minnen après sa défaite. "Elle a commis très peu d'erreurs. Pour ma part, j'ai souffert physiquement, suite à l'accumulation des matches ces dernières semaines. La finale du double s'était achevée assez tard hier, ce qui fait que je n'ai pas eu énormément de temps pour récupérer avant cette finale."

La cinquième joueuse belge a tiré les leçons de son match. "Je n'ai pas réussi à trouver l'équilibre entre l'agressivité et la solidité. Il n'empêche, cela a été une excellente semaine, qui va me procurer énormément de confiance tant pour les tournois à venir qu'à l'égard de mon jeu sur terre battue. Je n'ai plus le droit de dire désormais que je ne peux pas bien jouer sur terre battue."