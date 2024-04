Gillé et Vliegen battus en demi-finale: "Beaucoup de difficultés à trouver notre niveau"

Sander Gillé (ATP 28) et Joran Vliegen (ATP 28) étaient déçus samedi soir, de ne pas avoir réussi à se hisser en finale du tournoi ATP 250 sur terre battue d'Estoril, dont ils étaient les tenants du titre. Les Limbourgeois, têtes de série N.1, se sont inclinés 6-2, 6-4 contre l'Équatorien Gonzalo Escobar (ATP 53) et le Kazakh Aleksandr Nedovyesov (ATP 44), têtes de série N.4.

Gillé et Vliegen vont désormais prendre la direction de la Principauté de Monaco, où ils participeront à partir de lundi au tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo. Ils y défieront au premier tour les Italiens Jannik Sinner (ATP 342 en double/ATP 2 en simple), vainqueur de l'Open d'Australie en simple, et Lorenzo Sonego (ATP 156), invités

"Ce fut une nouvelle journée difficile", a confié Sander Gillé à l'Agence BELGA après la défaite. "Durant toute la semaine, nous avons rencontré beaucoup de difficultés à trouver notre niveau. Nous avons pu survivre aux deux premiers matches, mais le troisième était de trop. Nous adversaires étaient solides et nous ne sommes jamais parvenus à nous créer des occasions. Nous ne méritions dès lors certainement pas de gagner aujourd'hui. Le côté positif, c'est que nous avons fait preuve de caractère pour remporter deux victoires au super tie-break et que nous avons déjà pu jouer trois matches pour l'ouverture de la saison sur terre battue."

"C'est un tirage qui n'est pas piqué des hannetons", a poursuivi le droitier de Hasselt. "Ils ont déjà signé des super résultats ensemble en Coupe Davis et Sinner est considéré comme le meilleur joueur du monde en simple à l'heure actuelle. Il faudra être directement au taquet. Nous allons faire le maximum pour hausser notre niveau et être performants. Si nous y parvenons, nous savons que tout est possible dans un tel tournoi."