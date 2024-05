Joris De Loore, battu par Bergs : "J'aurais peut-être pu témoigner de plus d'agressivité"

"J'étais moins stressé que lors de notre première confrontation", a-t-il raconté à Belga. "Et je trouve que mon niveau de jeu a été correct dans l'ensemble J'aurais peut-être pu témoigner de plus d'agressivité à certains moments, c'est vrai, comme à la fin. Et c'est sans doute ce qui a fait la différence. Dans le troisième set, j'ai livré un moins bon jeu, tandis que lui est resté plus constant sur son service. Ce fut un match très serré. Et cela fait mal, évidemment, d'autant qu'il s'agissait d'un duel contre un autre Belge. Là, je vais prendre deux semaines de repos et ensuite, je vais repartir sur le circuit Challenger."

C'est la deuxième fois que Joris De Loore s'incline contre Zizou Bergs lors des qualifications d'un tournoi du Grand Chelem. À Melbourne, en janvier dernier, il avait été battu 7-6 (7/2), 6-0, également au deuxième tour.