Djokovic, Alcaraz et Swiatek commencent tranquillement le tournoi de tennis en simple

La Polonaise Iga Swiatek, tête de série N.1 du tableau féminin, tout comme le Serbe Novak Djokovic et l'Espagnol Carlos Alcaraz, têtes de série N.1 et N.2 du tableau masculin, ont commencé le tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris par une victoire en deux sets, samedi, à Roland-Garros.

Dans le tableau du simple dames, Swiatek, N.1 mondiale, a battu la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 136) 6-2, 7-5 en 1 heure et 45 minutes. La Polonaise rencontrera au deuxième tour (16es de finale) soit l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 85), soit la Française Diane Parry (WTA 52). Quadruple lauréate de Roland-Garros, Swiatek est la grandissime favorite pour l'or dans un tournoi privé de la Bélarusse Aryna Sabalenka et de la Kazakhe Elena Rybakina, respectivement N.3 et N.4 mondiales.

Finaliste de Roland-Garros, l'Italienne Jasmine Paolini, 5e mondiale, a pris la mesure 7-5, 6-3 de la Roumaine Ana Bogdan (WTA 96). Elle affrontera la Polonaise Magda Linette (WTA 48) ou la Russe, concourant sous bannière neutre, Mirra Andreeva (WTA 32).