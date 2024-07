Matteo Berrettini remporte son dixième titre ATP face à Hugo Gaston

Matteo Berrettini (ATP 50) a remporté samedi le tournoi de tennis ATP 250 de Kitzbühel en Autriche, disputé sur terre battue et doté de 579.320 euros. L'Italien a battu en finale le Français Hugo Gaston (ATP 91) en deux sets, 7-5 et 6-3. Le match a duré 1 heure et 22 minutes.