Kimberley Zimmermann passe en quarts de finale du double

Kimberley Zimmermann (WTA 73 en double) et sa partenaire bélarusse Lidziya Marozava (WTA 81 en double) se sont qualifiées pour le deuxième tour (quarts de finale) du double au tournoi de tennis WTA 250 de Rouen, épreuve sur terre battue dotée 267.082 dollars, jeudi, en France. Le duo belgo-bélarusse, tête de série N.4, a battu l'Américaine Sloane Stephens (WTA 103 en double) et la Chinoise Yuan Yue (WTA 146 en double) 6-4, 7-5 au premier tour. La rencontre a duré 1 heure et 24 minutes.