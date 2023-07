Kimberley Zimmermann remporte le double pour la troisième année de suite

En finale, Zimmermann (WTA 56 en double) et Sizikova (WTA 47), qui forment la paire tête de série N.1, se sont imposées en deux sets 6-2, 6-4 contre les Italiennes Angelica Moratelli (WTA 134) et Camila Rosatello (WTA 158). La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes.

Lauréate en 2021 avec la Néo-Zélandaise Erin Routliffe et en 2022 avec la Hongroise Anna Bondar, la Bruxelloise remporte le tournoi de Palerme pour la troisième année de rang en double. Elle a disputé en Sicile la 5e finale d'un double WTA. Elle avait été battue en finale à Budapest l'an dernier avec la Polonaise Katarzyna Piter et à Luxembourg en 2021 avec Routliffe.