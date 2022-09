La fin d'une icône absolue: Roger Federer met un terme à sa carrière (vidéo)

Roger Federer a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il allait mettre un terme à sa carrière. Le joueur suisse, véritable légende du tennis, a confirmé la nouvelle en annonçant que la Laver Cup, jouée la semaine prochaine, serait son tout dernier tournoi. Le Suisse, blessé depuis quelques années, était de moins en moins présent, notamment fragilisé au genou. C'est ce qui l'a poussé à renoncer.

"J'ai travaillé très dur pour retrouver ma compétitivité, mais je connais les capacités de mon corps, et ses limites. Il m'a envoyé un message récemment. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1500 matchs en 24 ans. Le tennis m'a traité encore bien mieux que je n'aurais osé en rêver. Mais je dois reconnaître quand il est temps de m'arrêter", a écrit le joueur suisse, texte qu'il a lu en vidéo. Il a enchaîné avec des remerciements pour ceux qui l'ont entouré et accompagné dans toute son immense carrière.

"Les 24 dernières années étaient une incroyable aventure. J'ai parfois l'impression que tout est passé en 24 heures, mais en même temps, c'était tellement magique que j'ai le sentiment d'avoir déjà vécu toute une vie. Je vous remercie tout, du fond de mon cœur. Finalement, au tennis: je t'aime et je ne te quitterai jamais", a conclu Roger Federer.