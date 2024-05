La N.5 mondiale Jessica Pegula pourrait manquer Roland-Garros après son forfait à Rome

"Je vais manquer Rome et peut-être Roland-Garros. Je me sens très bien en réalité, mais je dois revenir à l'entraînement très lentement", a écrit Pegula. L'année dernière, elle s'était inclinée au 2e tour à Rome, et au 3e à Roland-Garros.

En février, l'Américaine avait déclaré forfait pour les tournois WTA 1000 de Doha et Dubai à cause d'une blessure au cou. Elle n'a pas précisé la cause de son forfait pour le tournoi romain, après qu'elle a manqué les rendez-vous de Stuttgart et de Madrid, entre avril et mai.