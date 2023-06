Les joueuses vont gagner autant que les messieurs dans les grands tournois communs en 2027

Les tournois Masters de Rome (2023), Madrid et Pékin (2024) et Cincinnati et Toronto/Montréal (2025) se joueront désormais sur deux semaines comme c'est déjà le cas de ceux d'Indian Wells et Miami.

Les tournois 500, joués tant par les hommes que les femmes, auront aussi une dotation équivalente en 2027, précise la WTA dans la présentation de son plan stratégique qui vise à développer le tennis féminin.