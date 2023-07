Marketa Vondrousova remporte Wimbledon, le premier Grand Chelem de sa carrière

Marketa Vondrousova, 42e mondiale, a remporté le tournoi de tennis de Wimbledon, le premier Grand Chelem de sa carrière, samedi sur le gazon du All England Club. En finale, la Tchèque de 24 ans s'est imposée aux dépens de la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 6/N.6), déjà battue en finale l'an dernier, en deux manches 6-4 et 6-4 et 1h20 de jeu.