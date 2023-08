Michael Geerts passe le premier tour en double

Geerts et Rodriguez ont battu en entrée les Néerlandais Guy den Ouden et Max Houkes, 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) et 10/8 au super jeu décisif en deux heures de jeu.

En quarts de finale, Geerts et Rodriguez joueront contre le Suédois Filip Bergevi associé au Néerlandais Mick Veldheer.