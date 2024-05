De Roland-Garros à Wimbledon, Frédéric Gautier explique les coulisses des tournois de tennis: "J’avais cinq week-ends par an à la maison"

Frédéric Gautier a officié lors des plus grands tournois de tennis du monde. De Roland-Garros à Wimbledon, en passant par les tournois d’Amérique du Sud et d’Asie, l'arbitre international a vécu une carrière exceptionnelle avant de se retirer pour se consacrer à la construction de terrains de paddle en Belgique.

Les débuts d’une carrière exceptionnelle

Frédéric Gautier a débuté sa carrière d’arbitre par hasard. "Pendant mes vacances, j’ai commencé à aider pour l’organisation d’un tournoi international à la mer. En discutant avec les arbitres, je me suis intéressé à leur travail. On m’a dit d’essayer, et ça a commencé comme ça." À 14 ans, il a été repéré lors d’un tournoi à Liège par le juge arbitre de Wimbledon, qui l’a envoyé à une école d’arbitrage international à seulement 15 ans.

La vie sur le circuit

Arbitrer les plus grands tournois signifie passer beaucoup de temps loin de chez soi. "J’avais cinq week-ends par an à la maison. On quittait Noël pour aller cinq semaines en Australie, puis un mois en Amérique du Sud, ensuite les États-Unis, et enfin l’Europe avec Monte-Carlo, Madrid, Roland-Garros et Wimbledon. Puis, on repartait aux États-Unis en été et on finissait par l’Asie et l’Europe à la fin de l’année."