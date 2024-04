Sofia Costoulas ne parvient pas à créer l'exploit d'entrée contre Jessica Pegula

La deuxième rencontre de la journée opposera Hanne Vandewinkel (WTA 278), âgée de 19 ans comme Costoulas, à Emma Navarro (WTA 21). Cette joute conclura la première journée de la rencontre entre la Belgique et les États-Unis.

Hanne Vandewinkel relancera les hostilités à minuit (heure belge) dans la nuit de samedi à dimanche face à Jess Pegula. Si nécessaire, Sofia Costoulas affrontera ensuite Emma Navarro. Un double est ensuite prévu entre la paire formée par Kimberley Zimmermann et Marie Benoit (WTA 73 et 472 en double) et celle de Taylor Townsend et Madison Keys (WTA 12 et WTA 396 en double).