Tennis: Fils s'incline en finale des Next Gen ATP finals

Vainqueur de son compatriote Luca Van Assche la veille en demi-finale, Fils, qui était tête de série N.1 de cette épreuve, a fini par craquer en cinq sets. Malgré les première et quatrième manches remportées au tie-break, il a été trahi par une trop grande nervosité dans la dernière, écopant notamment d'un point de pénalité après avoir fracassé sa raquette.

Medjedovic, particulièrement efficace au service (19 aces) et puissant en coup droit, en a profité pour s'échapper au score 3-0 et remporter la 6e édition des Next Gen Masters, épreuve de fin de saison qui sert de laboratoire pour l'instauration de nouvelles règles, telles que les sets en 4 jeux gagnants, la suppression de l'avantage à 40-A ou encore la réduction du temps pour servir.

Son triomphe intervient deux semaines après que son mentor et compatriote Novak Djokovic a remporté ses septièmes Masters ATP à Turin, un record. "Nous sommes tous les deux originaires de Serbie, il gagne le Masters des grands je dirais, le vrai, et je gagne le Next Gen, évidemment c'est quelque chose d'énorme et je suis vraiment heureux de suivre ses traces d'une certaine manière", a déclaré Medjedovic.