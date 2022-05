Tennis: "J'ai de nouveau eu très mal au pied", explique Nadal à Rome

Rafael Nadal, 4e mondial, a expliqué avoir eu "de nouveau très mal au pied" durant son 8e de finale perdu jeudi au Masters 1000 de Rome face au Canadien Denis Shapovalov (16e) 1-6, 7-5, 6-2, à dix jours du début de Roland-Garros.

"Je ne me suis pas blessé, je suis un joueur qui vit avec cette blessure. Il n'y a rien de nouveau. C'est là...", a-t-il ajouté.

L'Espagnol est atteint du syndrome de Muller-Weiss qui entraîne notamment une nécrose de l'os naviculaire. Cette maladie rare est incurable et Nadal avait dû mettre un terme à sa saison 2021 en août en raison de douleurs trop fortes.

Il était revenu en début d'année pour remporter l'Open d'Australie et porter à 21e record de titres du Grand Chelem.

Dans la foulée, il avait atteint la finale à Indian Wells début mars, mais victime d'une blessure costale contractée en demies, il n'avait plus joué par la suite jusqu'au Masters 1000 de Madrid où il avait été éliminé la semaine dernière en quarts.

"Malheureusement, mon quotidien est difficile. Même comme ça je fais de mon mieux. Evidemment, j'ai parfois du mal à accepter la situation. C'est frustrant parfois quand je ne peux pas m'entraîner normalement pendant plusieurs jours", a-t-il indiqué jeudi.

"Aujourd'hui, ça a recommencé (à me faire souffrir) au milieu du deuxième set, et c'est devenu insupportable", a-t-il ajouté.

"C'est une douleur qui va et qui vient. Parfois plus forte, parfois moins. Aujourd'hui, c'était fou", a-t-il souligné.

- "Peut-être que dans deux jours ça ira mieux" -

"Je ne sais pas comment ce sera dans deux jours, dans une semaine. Je ne sais vraiment pas" a regretté un Nadal "triste" de quitter ainsi un tournoi où il visait un onzième titre.

"La chose la plus négative pour moi aujourd'hui, c'est que je me sentais vraiment jouer nettement mieux. J'ai beaucoup mieux joué en début de partie. Même mon entraînement et mon échauffement étaient nettement meilleurs que l'autre jour", a-t-il indiqué.

"Je dois accepter la situation et me battre. Je ne peux rien dire de plus. Je ne sais pas si je dois me reposer ou m'entraîner. Mais j'ai toujours un objectif dans une semaine et quelques jours. Je vais rêver de cet objectif", a-t-il assuré en référence à Roland-Garros (22 mai-5 juin) où il espère se battre pour un 14e trophée.

"Aujourd'hui, je ne pouvais pas jouer. Mais peut-être que dans deux jours ça ira mieux. A Roland-Garros, j'aurai mon médecin avec moi. Ca peut aider", a-t-il conclu.