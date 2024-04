Tennis: retrouvailles Tsitsipas-Ruud à Barcelone

"Ce n'était pas facile du tout, il s'est vraiment bien battu, je n'ai pas été très constant", a déclaré le 7e joueur mondial.

"Plus le match avançait, plus je me demandais pourquoi je ne gagnais pas les jeux que je devais gagner. Je me suis mis en colère et j'ai essayé d'échapper à la voie à sens unique sur laquelle le match avait commencé" a-t-il ajouté.

"J'ai livré un tennis vraiment différent et une bien meilleure version de moi-même dans le deuxième et le troisième set", a estimé le Grec.