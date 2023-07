Wimbledon: Vondrousova, tchèque, tatouée, titrée

Il y a un an, plâtrée au poignet gauche en raison d'une deuxième opération en trois ans, c'est en "civile" qu'elle était à Londres.

Venue avec sa soeur soutenir Miriam Kolodziejova, sa partenaire en double et meilleure amie qui jouait les qualifications, elles étaient "restées une semaine pour voir Londres", raconte Vondrousova.

"On est montées sur le London Eye (la grande roue panoramique à proximité de Big Ben, NDLR). On a fait du shopping, on s'est fait quelques bons restos aussi", ajoute-t-elle.

Avec seulement un deuxième tour à son actif à Wimbledon en quatre participations préalables, elle affichait des ambitions mesurées cette année, au point d'avoir laissé à la maison son mari pour garder le chat. Il a eu le droit de recourir au cat-sitter au tout dernier moment, pour venir assister à la finale.