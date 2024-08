WTA 1000 de Toronto: Osaka écarte Jabeur au 1er tour

"Quand je joue contre les meilleures, comme Ons, j'ai tendance à mieux jouer... Je me sens plutôt en confiance comme personne et comme joueuse", a commenté la Japonaise de 26 ans lauréate du quatre titre du Grand Chelem entre 2018 et 2021.

Naomi Osaka affrontera au prochain tour la Belge Elise Mertens, 35e joueuse mondiale qui a battu l'Américaine Katie Volynets (57e) sur un score identique (6-3, 6-1).

Les deux joueuses se sont déjà affrontées deux fois cette saison, la Belge l'emportant à Indian Wells au printemps avant que la Japonaise ne prenne sa revanche à Bois-le-Duc, sur gazon.