Rafael Nadal ne jouera pas l'US Open et annonce un retour à la Laver Cup fin septembre

"J'ai décidé de ne pas participer à l'US Open cette année, un endroit où j'ai d'incroyables souvenirs. Ces sessions nocturnes électriques et spéciales à New York sur le court Arthur Ashe vont me manquer, mais je ne pense pas que je serais capable de m'y donner à 100% cette fois. Mon prochain tournoi sera la Laver Cup à Berlin", a écrit Nadal (38 ans) sur X.

L'actuel 159e joueur mondial a été éliminé en quarts de finale du tournoi olympique en double, aux côtés de son compatriote Carlos Alcaraz. En simple, il avait été sorti au 2e tour par l'un de ses éternels rivaux, le Serbe Novak Djokovic.