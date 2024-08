C'est exceptionnel... mais ça ne sert à rien: Bublik réussit à "prendre" un point en jetant sa raquette

Les Américains Taylor Fritz (N.9), Tommy Paul (N.10) et Ben Shelton (N.11) ont fait respecter la hiérarchie en remportant tous les trois leur match de 1er tour au Masters 1000 de Montréal, mercredi.

Opposé à l'Argentin Mariano Navone, 36e mondial, Fritz n'a pas traîné en s'imposant en deux sets 6-4, 6-1. Il affrontera au 2e tour son compatriote Sebastian Korda (18e). Paul et Shelton ont eu à peine plus de mal, en disputant chacun un tie-break: le premier a battu l'Italien Luciano Darderi (32e) 6-4, 7-6 (7/2), le second le Kazakh Alexander Bublik (25e), 7-6 (7/4), 6-2.

Bublik qui, sur la balle de match, a réussi un geste aussi joli qu'inutile. Sur une amortie parfaitement touchée par Shelton, Bublik a jeté sa raquette, touchant la balle qui est arrivée de l'autre côté du filet, avant que le point ne soit logiquement invalidé. Jeter sa raquette est interdit, tout comme le fait de toucher le filet. Mais les deux hommes, hilares, ont célébré ce geste comme une victoire.