WTA Tallinn - Anett Kontaveit et Barbora Krejcikova en finale

(Belga) La finale du tournoi WTA 250 de Tallinn opposera dimanche l'Estonienne Anett Kontaveit à la Tchèque Barbora Krejcikova.

Samedi, Barbora Krejcikova, 27e mondiale et 7e tête de série, a battu la Suissesse Belinda Bencic, 14e mondiale et 2e tête de série, en trois sets 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 6-2 dans la première demi-finale de cette épreuve sur surface dure, doté de 251.750 dollars. Dans la seconde demi-finale, 100 % estonienne, Anett Kontaveit, 4e mondiale et 1e tête de série, a écarté Kaia Kanepi (WTA 32) sur un double 6-4. Anett Kontaveit, tombeuse d'Ysaline Bonaventure (WTA 138) vendredi en quarts de finale, visera à 26 ans un 7e titre WTA, qui serait le second en 2022 après celui conquis à Saint-Petersbourg début février. Elle disputera la 17e finale de sa carrière. Barbora Krejcikova, également 26 ans, tentera elle de décrocher un 4e titre WTA à l'occasion de sa 7e finale sur le circuit. Elle en a remportées trois, l'an dernier à Strasbourg, Roland-Garros et Prague. La Tchèque a perdu trois autres finales, en 2017 à Nuremberg, 2021 à Dubaï et au début de cette année à Sydney. (Belga)