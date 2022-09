WTA Tallinn: Ysaline Bonaventure contre Shelby Rogers au premier tour

(Belga) Issue des qualifications, Ysaline Bonaventure (WTA 138) défiera l'Américaine Shelby Rogers (WTA 35) au premier tour du tournoi de tennis WTA 250 de Tallinn, mardi en Estonie.

Ce sera le premier duel sur le circuit entre la Stavelotaine et Rogers, 29 ans, qui reste sur une élimination au 3e tour de l'US Open, battue à New York par la future finaliste, la Tunisienne Ons Jabeur. C'est le premier tableau final d'une épreuve WTA pour Bonaventure depuis Roland-Garros. Sortie des qualifications, la gauchère de 28 ans s'était inclinée au premier tour à Paris contre la Canadienne Bianca Andreescu. L'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 4) et la Suissesse Belinda Bencic (WTA 14) sont les deux premières têtes de série de la première édition de ce tournoi joué sur dur et doté de 251 750 dollars. Ysaline Bonaventure n'est pas la seule joueuse belge engagée dans la capitale estonienne. En effet, Kirsten Flipkens jouera le double. Associée à la Suissesse Belinda Bencic, elles défieront mardi la Roumaine Jaqueline Cristian et l'Allemande Vivian Heisen. (Belga)